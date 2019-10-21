Компания Xiaomi рассказала, когда и за сколько можно будет купить смартфон с камерой 104 Мп

Бюджетный аналог назвали Mi CC9 Pro. Предполагается, что презентация гаджета пройдет 24 октября. Разработчики снабдили новинку той же камерой на 104 Мп, что и Mi MIX Alpha, а также широкоугольным модулем на 13 Мп и 8 Мп.

Xiaomi анонсировал смартфон Redmi K30 с модемом 5G Подробнее

Также о комплектации смартфона с рекордной камерой известна емкость аккумулятра — она составит 4000 мАч.

Стоимость Mi CC9 Pro составит от 23 500 рублей.

Также Xiaomi анонсировала перезапуск смартфона Redmi Note 8, который снабдят более мощным процессором. Долгое время ходили слухи, что смартфон выйдет в новой комплектации с чипом Qualcomm.

Как сообщило ИА Nation News со ссылкой на техно-инсайдера Sudhanshu Ambhore, смартфон действительно готовят к выпуску. Внешне Redmi Note 8T будет отличаться от своего прототипа Redmi Note 8 только цветовым решением задней панели и сканером отпечатка пальцев. А вот «начинка» смартфона поразит владельцев мощностью игрового чипа Qualcomm Snapdragon 730G.