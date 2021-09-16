facebook_pixel
    16 сентября 2021, 22:33

    Компания Xiaomi презентовала планшет Pad 5

    Дарья Морозова

    Прошла презентация нового планшета Pad 5 от Xiaomi. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    Новинка получила шесть или восемь гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти, аккумулятор на 8720 ампер-час, мощностью 22,5 Ватт и быстрой зарядкой.

    Устройство имеет две камеры фронтальной на восемь мегапикселей и основной на 13 мегапикселей. Главной особенностью гаджета является широкоформатный дисплей с разрешением WQHD+.