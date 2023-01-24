Технологии 24 января 2023, 22:07 Компания VK первой разместилась на всех российских платформах по поиску уязвимостей РИА «Новости»

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Социальная сеть VK первой в России разместилась на всех отечественных платформах по поиску уязвимостей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

VK разместила свою программу по поиску уязвимостей на портале BugBounty.ru. Это стало третьим подобным партнерством. Летом прошлого года компания начала сотрудничать с платформой Standoff 365 от Positive Technologies, а в ноябре — с BI.ZONE Bug Bounty.

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В программу VK входят 27 разных сервисов. За каждую найденную уязвимость исследователи безопасности могут получить от компании вознаграждение от трех тысяч до 1,8 миллиона рублей — все зависит от уровня критичности угрозы.

По словам вице-президента, директора по информационной безопасности VK Алексея Волкова, продуктами компании пользуются миллионы россиян. Поэтому важно обеспечить для них высокий уровень защищенности сервисов и пользовательских данных.

«Подключение нашей bug bounty-программы ко всем трем отечественным платформам по поиску уязвимостей позволяет нам привлечь максимальное количество исследователей безопасности к тестированию защищенности проектов», — пояснил он.

В прошлом году VK приняла свыше 750 отчетов. Выплаты превысили 13 миллионов рублей.

Основатель Bugbounty.ru Лука Сафонов отметил, что VK — ведущий игрок отечественного IT-рынка. Компания имеет обширное комьюнити багхантеров и отвечает всем современным требованиям bug bounty. Сафонов добавил, что платформа станет дополнительным инструментом безопасности при создании продуктов и развития инфраструктуры VK.