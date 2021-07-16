Компания Valve представила «самую мощную в мире» игровую консоль Steam Deck

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve представила новую портативную игровую консоль Steam Deck. Как отметили на официальном сайте устройства, у нового процессора достаточно мощности для запуска «новейших высокобюджетных игр».

«Steam Deck — самый мощный многофункциональный портативный игровой ПК в мире», — сообщили разработчики.

На сайте отмечено, что на новой консоли пользователи смогут запустить все доступные в их аккаунтах игры из магазина игр Steam. Портативный ПК представлен в трех моделях, их память составляет 64, 256 и 512 гигабайт. По словам разработчиков, продолжительность игры будет составлять от двух до восьми часов.

Предусмотрена функция подключения Steam Deck к телевизору или монитору компьютера. Через Bluetooth она может работать совместно с беспроводными клавиатурой, мышкой или наушниками.

Одна из главных черт — то, что на консоль устанавливаются и сторонние программы, что позволит превратить ее в обычный персональный компьютер. Разработчики заверили, что можно будет свободно сидеть в интернете, смотреть любые трансляции — и даже устанавливать на Steam Deck игры из других магазинов. «Да-да, мы не обидимся», — в шутку добавили на сайте.

Цена на Steam Deck будет начинаться от 399 долларов. Она будет доступна начиная с декабря текущего года. Сначала консоль поставят в США, Канаду, ЕС и Великобританию. В следующем году список стран будет намного больше.

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