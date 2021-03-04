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    04 марта 2021, 15:35

    Компания Sony анонсировала VR-версию игры DOOM 3

    Полина Петрова

    Японская компания Sony анонсировала версию игры DOOM 3 для шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Этот шутер будут поддерживать консоли старого и нового поколений, написал сайт «Политика сегодня».

    Компания Sony анонсировала VR-версию игры DOOM 3

    Игра включает в себя дополнения The Lost Mission и Resurrection of Evil. На официальном YouTube-канале PlayStation уже опубликован небольшой тизер с кадрами геймплея.

    По словам представителей компании, премьера игры назначена на 29 марта текущего года.