Компания Sony анонсировала VR-версию игры DOOM 3

Японская компания Sony анонсировала версию игры DOOM 3 для шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Этот шутер будут поддерживать консоли старого и нового поколений, написал сайт «Политика сегодня».

Игра включает в себя дополнения The Lost Mission и Resurrection of Evil. На официальном YouTube-канале PlayStation уже опубликован небольшой тизер с кадрами геймплея.

По словам представителей компании, премьера игры назначена на 29 марта текущего года.