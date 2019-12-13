Компания Samsung продала миллион смартфонов с гибким экраном

«Миллион человек захотели пользоваться этим смартфоном стоимостью две тысячи долларов», — отметил руководитель компании.

Изначально директора Samsung полагали, что до конца года смогут продать около 500 тысяч устройств. Но уже в 2020-м компания планирует реализовать около шести миллионов смартфонов.

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В конце апреля Samsung отложила презентацию Galaxy Fold после жалоб на дефекты. Смартфоны протестировали американские журналисты и рассказали о поломках устройства. В частности, после снятия защитной пленки на гаджетах пропадало изображение. В конце июля компания устранила недочеты и в сентябре анонсировала старт продаж. Galaxy Fold продают пока только в нескольких странах.

С 6 сентября продажи смартфона запустили в Южной Корее, потом во Франции, Германии, Сингапуре, Великобритании и США. Новинка появилась на российском рынке 25 октября, причем предварительные заказы завершились раньше изначально установленного срока из-за высокого спроса. Стоимость устройства в РФ — 159,9 тысячи рублей, написало ИА RNS.