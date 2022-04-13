Компания Samsung допустила использование старых деталей для ремонта смартфонов

Корейская компания Samsung направит переработанные детали на ремонт смартфонов. Целью этой программы назвали удешевление ремонта девайсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

О планах компании использовать для ремонта бывшие в употреблении детали заявили источники издания Business Korea. По их данным, такое предложение будет доступно как сервисным центрам, так и конечным пользователям, написала Lenta.ru.

Специалисты отметили, что в Samsung ранее приняли стратегию заботы об экологии, в рамках которой, флагманские смартфоны серии Galaxy S22 частично изготовили из океанического мусора.

Если программу о старых деталях для ремонта утвердят, стоимость его может сократиться почти в два раза. На сегодняшний день за замену поврежденного экрана смартфона придется платить почти 200 тысяч вон (почти 14 тысяч рублей).