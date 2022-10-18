Компания SAGA Technologies создала зарядные станции для электрокаров | 360°

Технологии 18 октября 2022, 19:34 Компания SAGA Technologies создала зарядные станции для электрокаров

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что компания SAGA Technologies создала зарядные станции для электрокаров, которые работают в разных климатических условиях. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт мэра столицы.

«Зарядка в среднем занимает от двух до пяти часов. Такие технологии позволят полностью заместить иностранных производителей», — отметил Овчинский.

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По его словам, для создания новых зарядных станций использовались в основном российские комплектующие. В скором времени SAGA Technologies выпустит 500 штук, заключил Овчинский.

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