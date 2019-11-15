Компания «ПЭК» получила престижную премию Best for Life Design Award

Транспортная компания «ПЭК» победила в двух категориях: «Фирменный стиль» и Website. Церемония награждения победителей состоялась в рамках форума Best For Life Design Forum & Award 2019 в Италии.

Признанные специалисты и визионеры в области дизайна и архитектуры собрались на форум Best For Life Design Forum & Award, чтобы обменяться опытом и обсудить восходящие тренды дизайна. Три дня на одной площадке идеями и инсайтами обменивались руководители лучших дизайн-студий, архитектурных бюро и компаний-производителей.

Один из самых ярких дизайнеров современности Карим Рашид стал почетным членом экспертного совета премии и активным участником международного жюри форума. В состав жюри также вошли представители Союза дизайнеров России, Высшей школы брендинга и другие.

На церемонии награждения лучших проектов в сфере визуальных коммуникаций, цифрового и промышленного дизайна компанию «ПЭК» объявили дважды. Высокую оценку получило дизайнерское решение по оформлению корпоративной полиграфии, упаковки, сувенирной продукции и автомобилей. Вторую победу принес интуитивно понятный интерфейс и лаконичный дизайн корпоративного сайта.

Директор департамента маркетинга компании «ПЭК» Ольга Иванова пояснила, что визуальные решения были во многом продиктованы стремлением обеспечить простоту взаимодействия клиента с компанией.

«18 лет назад, когда компания была основана, было сложно себе представить, что „ПЭК“ будет обслуживать более 3,5 миллиона клиентов по всей стране. Для всех мы должны быть узнаваемы, понятны, дружелюбны и открыты», — сделала акцент Ольга Иванова.

По ее словам, именно это и стало отправной точкой ребрендинга компании, стартовавшего три года назад, и последующего совершенствования элементов фирменного стиля в отдельных каналах коммуникации.

Премию Best for Life Design Award вручают не просто за красоту продукта, а за создание инструмента для жизни, оптимально сочетающего в себе и эстетические качества, и удобство пользования.

Победители определены в 50 номинациях по двум направлениям: Spaces & Places — сфера архитектуры, интерьеров и ландшафтного дизайна, а также Silver Line — предметный дизайн, коммуникации, фирменный стиль и упаковка.