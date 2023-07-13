Технологии 13 июля 2023, 14:22 Компания Ookla составила топ мобильных операторов по скорости интернета Телеканал «360»

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Скачать приложение, посмотреть в дороге сериал или вызвать такси — все это невозможно без хорошего мобильного интернета. Независимая международная компания Ookla провела исследование и составила топ российских сотовых операторов. Первое место в рейтинге занял «МегаФон» — оператор стал лучшим и по скорости мобильного интернета, и по покрытию сети.

«Мы продолжаем быть на первом месте, на 20% где-то в среднем выше по скорости скачивания, чем другие операторы. Все это благодаря тому, что мы не только строим новое покрытие и строим новые базовые станции, но повышаем и эффективность существующей сети», — сообщил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

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На второй строчке рейтинга оказался «Билайн», а на третьей — МТС. Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета. Их делали абоненты всех операторов со своих устройств с помощью приложения Speedtest в течение первого полугодия 2023-го. Медианная скорость скачивания у «МегаФона» составила более 29 мегабит в секунду, а скорость загрузки — 9,7 мегабита. Чтобы определить территории покрытия, аналитики изучили наличие и качество сервисов операторов в каждом гектаре с мобильной связью по всей стране.

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«Мы уже несколько лет ведем программу рефарминга — это когда частоты второго, третьего поколения переводятся в частоты LTE. Благодаря этому только в прошлом году в более 24 регионах мы провели рефарминг. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета более чем на треть», — отметил технический директор «МегаФона».

Оператор лидирует по покрытию сети второй год подряд, а по скорости мобильного интернета — уже на протяжении семи лет. Компания и в будущем продолжит внедрять новые технологии, повышающие качество связи для абонентов.