Технологии 26 января 2023, 19:03 Компания Obsidian отказалась от предложения создать игру на основе «Рика и Морти»

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Американская компания по разработке компьютерных игр Obsidian отказалась от идеи создания игры на основе мультсериала «Рик и Морти». Об этом сообщил сайт «Ридус».

Отмечается, что студия была вынуждена отказаться от предложения из-за того, что команду приобрела корпорация Microsoft.

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Отмечается, что компания Obsidian также отвергла идею создания игр по мотивам фильма «Аватар» и сериала «Ходячие мертвецы».