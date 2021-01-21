Компания Nokia представит сверхбюджетный смартфон

Уточняется, что новый гаджет должен стать заменой прошлогоднему Nokia 1.3. Телефон оснастят большим дисплеем с разрешением HD+. Он будет работать на четырехъядерном процессоре. Объем памяти в смартфоне составит всего один гигабайт оперативной и 16 гигабайт постоянной. В устройство встроят аккумулятор на 4000 мАч и двойную заднюю камеру, пишет «Аргументы и Факты».

Телефон планируют показать в скором времени. Его стоимость будет равна примерно 100 евро, что эквивалентно приблизительно восьми тысячам рублей.