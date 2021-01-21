21 января 2021, 18:01
Компания Nokia представит сверхбюджетный смартфон
Финская компания Nokia представит сверхбюджетный смартфон модели 1.4. Он будет иметь скромные характеристики, сообщил MySmartPrice со ссылкой на инсайдеров.
Уточняется, что новый гаджет должен стать заменой прошлогоднему Nokia 1.3. Телефон оснастят большим дисплеем с разрешением HD+. Он будет работать на четырехъядерном процессоре. Объем памяти в смартфоне составит всего один гигабайт оперативной и 16 гигабайт постоянной. В устройство встроят аккумулятор на 4000 мАч и двойную заднюю камеру, пишет «Аргументы и Факты».
Телефон планируют показать в скором времени. Его стоимость будет равна примерно 100 евро, что эквивалентно приблизительно восьми тысячам рублей.