Компания Nissan провела презентацию нового электрического кроссовера

Японская компания Nissan презентовала свой новый кроссовер Ariya с электрической силовой установкой, сообщили в пресс-службе бренда.

Создатели считают, что это авто представляет новый взгляд на электромобили Nissan, которые будут задавать новые стандарты, такие как электрификация, оптимизация платформ и комплектаций, а также способности искусственного интеллекта.

У машины ниспадающая стеклянная крыша, узкие светодиодные фары и ходовые огни. Помимо прочего, установлены 19-дюймовые колесные диски. В салоне авто минимальное число аналоговых кнопок и механических переключателей. Большую часть функций можно запрашивать с помощью сенсорных приборов, информирует газета «Известия».

На Ariya применяются сиденья Zero Gravity. Они предполагают облегчение нагрузки на корпус человека в момент езды. Сиденья установлены таким образом, чтобы для ног было больше свободного пространства.

Кроссовер есть с одним и с двумя электрическими двигателями. Привод у машины передний и полный. Авто сможет ускоряться с места до 100 километров в час за пять секунд. Запас хода составляет примерно 500 километров.

Уточняется, что Ariya сперва начнут продавать в Японии, после чего модель появится в России и других странах.