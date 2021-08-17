Компания Microsoft заявила об использовании криптовалюты Ethereum для борьбы с пиратством

Американская IT-компания планирует выстроить целую систему для борьбы с пиратством. Для обнаружения нелицензионного использования своего программного обеспечения специалисты Microsoft применят блокчейн Ethereum в качестве платформы для новой системы Argus. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на ИА «Красная Весна».

О подробностях работы нового механизма компания предпочитает не рассказывать до начала тестирования. Про будущее Argus и сотрудничество с командой Ethereum станет известно в конце сентября на 40-м международном симпозиуме по надежным распределенным системам.

Криптовалюта Ethereum является второй в мире по объему капитализации. Отмечается, что проект поддерживает технологию смарт-контактов и может служить площадкой для других разработок.