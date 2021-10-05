Компания Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше
Американская компания Microsoft на день раньше запланированной даты официально выпустила операционную систему (ОС) Windows 11. Новая ОС уже доступна для загрузки. Для ее запуска пользователям понадобится 64-разрядный процессор (или SoC), четыре гигабайта оперативной памяти и 64 ГБ памяти.
В обзоре, опубликованном порталом The Verge, сказано, что Windows 11 вопреки ожиданиям не слишком спорна. Большинство эстетических улучшений были необходимы, и даже недостаточны. ОС похожа на Windows 10, но есть некоторые недостатки.
К положительным моментам можно отнести обновленный современный интерфейс, появление функции многозадачности Snap Assist. К отрицательным — отсутствие универсального отключения звука, приложений для Android и автоматического переключения меду светлым и темным режимами в зависимости от времени суток.
Эксперты издания также отметили появление цветных значков, которые помогают идентифицировать разделы в настройках.
В середине сентября разработчики компании Microsoft предложили использовать мобильное приложение Microsoft Authenticator для запоминания паролей для входа в компьютеры с операционной системой Windows.