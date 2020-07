Компания Microsoft отказалась от производства двух моделей Xbox

Microsoft отказалась от производства игровых консолей Xbox One X и Xbox One S без дискового привода, пишет The Verge со ссылкой на заявление представителя американской компании.

«Вступая в будущее с Xbox Series X, мы приняли логичное решение прекратить производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition», — отметил сотрудник Microsoft. Уточняется, что обычная версия Xbox One S будет и дальше выпускаться, ее можно будет купить во всем мире, пишет ИА RNS. Xbox One X была представлена осенью 2017 года. Компания заявила, что это самая мощная консоль за всю историю. Версию консоли без дисковода выпустили в продажу весной минувшего года. В марте 2020 года Microsoft рассказала подробнее о консоли Xbox Series X. У приставки будет восьмиядерный процессор, 16 гигабайт оперативной памяти и SSD-накопитель с памятью на 1 терабайт. Устройство сможет поддерживать частоту в 60 кадров в секунду, а также разрешение 8K с частотой до 120 кадров в секунду в любых новых играх. Еще консоль заточена под технологию трассировки лучей и имеет переменную частоту обновления.