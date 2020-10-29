Компания «МегаФон» вложит 6 млрд рублей в систему спутниковой передачи данных

В ближайшие два года «МегаФон» направит шесть миллиардов рублей на разработку системы спутниковой передачи данных. Исследованиями использования таких низкоорбитальных технологий займется компания «МегаФон 1440».

Возглавит «МегаФон 1440» управляющий директор технологической компании YADRO Алексей Шелобков. Членами команды станут топ-менеджеры YADRO, а также сотрудники «МегаФона» и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Специалисты построят эффективную экономическую модель и технологическую базу для спутниковых систем. Кроме того, они разработают прототипы оборудования как самих спутников, так и инфраструктурные решения для внедрения технологии на рынке. После этого прототипы испытают на земле и в космосе.

«Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным», — рассказал Шелобков.

Он пояснил, что для этого компания будет сокращать стоимость производства спутников и наземного оборудования. Также «МегаФон 1440» планирует привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Еще одной задачей станет тестирование новых технологий в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» рассчитывают провести в течение пяти лет.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи заключаются в низком уровне задержки сигнала при обмене информацией высокой скорости передачи данных — от 50 мегабит в секунду до одного гигабита в секунду.

Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями — будущее. Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране Геворк Вермишян генеральный директор «МегаФона».

По словам Вермишяна, сейчас наземной связью покрыто около 35% территории России. При этом в малонаселенных районах прокладка оптоволокна требует все более существенных затрат. Единственным вариантом полного покрытия является слияние наземной и спутниковой связи. Это создаст универсальную транспортную сеть для всех поколений связи. Гендиректор компании подчеркнул, что новый способ связи даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий. Изменения ощутят абсолютно все абоненты.