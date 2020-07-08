Компания «МегаФон» увеличила скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года

Международная компания Ookla подвела итоги независимого исследования качества и скорости мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. Компанию «МегаФон» признали лидером четвертый год подряд. Для составления рейтинга проанализировали более 2,9 миллиона замеров в сетях всех операторов в период с января по июнь.

Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета. Их проводят абоненты в приложении Speedtest на своих телефонах по всей России. Такой формат позволяет определить скорость в любой локации, получив самые полные и объективные данные.

В целом по России средняя скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 32,79 мегабит в секунду, а скорость загрузки данных — 13,22. При этом значение ping — 46 миллисекунд.

В Москве средняя скорость скачивания составила 48,50 мегабит в секунду, Новосибирске — 42,95, Санкт-Петербурге — 29,87, Екатеринбурге — 29,29 и Самаре — 27,52.

Компания «МегаФон» сохраняет лидерство в рейтинге Ookla с 2017 года. Количество абонентов, которые пользуются услугами передачи данных, постоянно растет. Сети развиваются, и клиентам предлагают новые услуги, чтобы предоставить максимум возможностей. Это отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Мы особенно рады получить эту награду тогда, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры Геворк Вермишян.

Он добавил, что специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки и точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Сеть развивалась значительно быстрее, чем планировалось. В первом полугодии реализовано почти 80% годового плана.

Мы рады, что справились. И наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас, пользоваться самым быстрым интернетом в России Геворк Вермишян.

В первом полугодии темпы роста строительства базовых станций по сравнению с 2019 годом значительно выросли. Особенно в сегменте 4G/LTE.

С января по июль построили 7,8 тысячи базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. Кроме того, в местах высокой концентрации абонентов компания «МегаФон» начала использовать в крупных городах технологию MIMO 4×4. Она позволяет дополнительно ускорить работу мобильного интернета 4G на 15%.