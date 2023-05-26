Технологии 26 мая 2023, 02:21 Компания Маска начнет испытывать чипы для мозга на людях Производителю чипов для мозга Neuralink разрешили проводить испытания на людях Pxhere

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Компания по производству чипов для мозга Neuralink, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях. Об этом фирма сообщила в Twitter.

«Это результат невероятной работы команды Neuralink в сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — сказано в сообщении.

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Также в компании уточнили, что информацию о наборе участников клинических испытаний объявят в ближайшее время.

В начале 2022 года Neuralink обратилась за разрешением на такие испытания в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но в ведомстве на заявку компании ответили отказом.

В беседе с «360» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов ранее сообщил, что имплантация почти неограниченного количества электродов в мозг требует полномасштабных и всесторонних испытаний.