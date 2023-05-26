26 мая 2023, 02:21
Компания Маска начнет испытывать чипы для мозга на людях
Производителю чипов для мозга Neuralink разрешили проводить испытания на людях
Компания по производству чипов для мозга Neuralink, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях. Об этом фирма сообщила в Twitter.
«Это результат невероятной работы команды Neuralink в сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — сказано в сообщении.
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Также в компании уточнили, что информацию о наборе участников клинических испытаний объявят в ближайшее время.
В начале 2022 года Neuralink обратилась за разрешением на такие испытания в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но в ведомстве на заявку компании ответили отказом.
В беседе с «360» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов ранее сообщил, что имплантация почти неограниченного количества электродов в мозг требует полномасштабных и всесторонних испытаний.
США
Илон Маск
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