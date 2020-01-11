Компания Masimo подала иск против Apple за кражу запатентованных технологий

«Apple Inc. обвиняется в краже коммерческой тайны и незаконном использовании в Apple Watch изобретений Masimo Corp., связанных с мониторингом здоровья», — сообщило агентство.

Уточняется, что секретную информацию корпорация получила от самой Masimo и ее дочерней компании Cercacor Laboratories Inc. Изначально речь шла о рабочих отношениях, однако впоследствии Apple переманила ключевых сотрудников.

«Masimo и Cercacor заявили, что их технология неинвазивного мониторинга с использованием света являлась ключевой в преодолении проблем с производительностью Apple Watch. Среди 10 патентов, которые являются предметом претензий к Apple, — способы измерения уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений», — сообщило издание Bloomberg.

Истцы требуют запрета на дальнейшее использование в Apple Watch запатентованных ими изобретений, возмещения убытков, а также возврата технологий и конфиденциальной информации.