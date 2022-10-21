Технологии 21 октября 2022, 05:02 Компания LG задумалась о переносе производства из России — СМИ «Коммерсант»: LG может перенести завод из России в Казахстан или Узбекистан YouTube

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Южнокорейская компания-производитель бытовой техники и электроники LG хочет перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан. Об этом сообщил источник «Коммерсанта».

По данным собеседника издания, руководство LG обсуждает возможность закрытия российского завода, который выпускает технику для дома. Некоторые топ-менеджеры уже переехали в Ташкент. Речь идет о возможном сотрудничестве с узбекским гигантом Artel Electronics. Однако в компании не раскрывают информацию о переговорах.

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Кроме того, LG рассматривает Казахстан в качестве базы для своего предприятия. Находящийся на территории республики завод закрыт, поэтому компания предлагает открытие нового, утверждают СМИ.

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Ранее испанская группа Inditex, которая владеет известными брендами Zara и Bershka, подтвердила переговоры о своем российском бизнесе. Кроме продажи учитываются и другие варианты, заявили в fashion-группе. Деятельность компании в РФ была приостановлена после начала спецоперации на Украине.