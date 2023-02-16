16 февраля 2023, 15:34
Компания Jet Shark создала гидроцикл, который умеет погружаться под воду
Инженеры новозеландской компании Jet Shark под руководством Роба Иннеса создали гидроцикл, который может плавать над водой на глубине 1,5 метра. Об этом сообщил «Ридус».
Гидроцикл представили 8 февраля. Он получил название Jet Shark Q Model. По форме транспортное средство напоминает акулу. Благодаря своей форме гидроцикл способен развивать скорост в 72 километра в час.
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Jet Shark Q Model рассчитан на четырех человек. Во время погружения под воду двигатель снабжается кислородом с помощью специальной капсулы с трубкой. Наблюдать за происходящим над водой водитель может с помощью камеры видеонаблюдения.
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