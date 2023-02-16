Технологии 16 февраля 2023, 15:34 Компания Jet Shark создала гидроцикл, который умеет погружаться под воду

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Инженеры новозеландской компании Jet Shark под руководством Роба Иннеса создали гидроцикл, который может плавать над водой на глубине 1,5 метра. Об этом сообщил «Ридус».

Гидроцикл представили 8 февраля. Он получил название Jet Shark Q Model. По форме транспортное средство напоминает акулу. Благодаря своей форме гидроцикл способен развивать скорост в 72 километра в час.

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Jet Shark Q Model рассчитан на четырех человек. Во время погружения под воду двигатель снабжается кислородом с помощью специальной капсулы с трубкой. Наблюдать за происходящим над водой водитель может с помощью камеры видеонаблюдения.

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