Компания из Перми представила антропоморфных роботов для работы в ТЦ и МФЦ

Пермская компания «Промобот» показала гиперреалистичных человекоподобных роботов, созданных для работы в российских ТЦ и МФЦ. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Руки робота способны выдержать нагрузку до одного килограмма, может что-то взять в руку, указать направление, пожать руку собеседника», — рассказали в компании.

Разработчики снабдили роботов-компаньонов Robo-C-2 силиконовой «кожей», а также развитой мимикой, благодаря которой они смогут имитировать человеческие эмоции.