Компания из Москвы разработала комплекс по изготовлению сырья для утепления труб | 360°

Технологии 06 октября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Компания из Москвы разработала комплекс по изготовлению сырья для утепления труб Московский «Полимер-Комплекс» разработал комплекс по изготовлению сырья для утепления труб Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания-производитель заливочных машин высокого давления «Полимер-Комплекс» из Москвы разработала комплексы по изготовлению сырья, которое используют для утепления труб и создания сэндвич-панелей. По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислава Овчинского, стоимость отечественной установки оказалась почти в четыре раза ниже импортных аналогов.

Овчинский отметил — каждый день один новый комплекс может производить около восьми тонн полиола. Это сырье используют в сфере ЖКХ для утепления труб, а также в сфере нефтегазового комплекса.

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«Разработка будет интересна огромному числу российских заводов, которые хотят сократить зависимость от зарубежных производителей и использовать в своей работе собственное сырье», — рассказал глава департамента. Предприятие из Коломны стало первым заказчиком, но «Полимер-Комплекс» уже ведет переговоры с новыми потенциальными клиентами, уточнил Овчинский.

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По словам замдиректора компании Валерия Тимохина, новый комплекс позволит сделать производство более гибким.

«Заводы сами смогут корректировать необходимую рецептуру и конечные свойства полиола, ориентируясь на собственный парк оборудования. Это сэкономит средства предприятиям, которым больше не придется переплачивать иностранным поставщикам», — пояснил замдиректора «Полимер-Комплекс». Он добавил, что экономия крупных заводов благодаря установке комплексов составит около 50 миллионов рублей.

Столичную компанию «Полимер-Комплекс» основали в 1989 году. Специалисты предприятия производят заливочные машины высокого давления. Их применяют при изготовлении строительных панелей, теплоизолированных труб, холодильников, автомобильных комплектующих и других товаров.

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