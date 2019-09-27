Компания Google создала и опубликовала тысячи дипфейков

Бородач, президент или актриса. Меняем лицо во время прямой трансляции Подробнее

Дипфейк — инновационная технология, которая позволяет при помощи нейросетей, 3D-моделирования и искусственного интеллекта создавать фейковые видео, заменяя лица на них. Любой желающий во время интернет-трансляции может «натянуть» на себя «лицо» политика, поп-звезды или известного блогера. Первое поколение дипфейков появилось в конце 2017 года.

Датасет от Google содержит три тысячи дипфейков. Она создана для того, чтобы поддержать разработчиков, трудящихся над созданием инструментов идентификации лиц и поиска подделок. Гугловская подборка должна стать своеобразным тренажером для созданных этими разработчиками алгоритмов. Именно так можно максимально повысить точность новых инструментов.

Сотрудники Google отметили, что область дипфейков развивается весьма стремительно. Они планируют добавлять свой датасет, поддерживая сотрудничество со старыми партнерами и привлекая новых.

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«Мы твердо верим в поддержку сообщества исследователей, борющихся против потенциального вреда синтетических медиа», — сказано в блоге Google.

Google — это далеко не единственная компания, которая категорически отрицательно относится к дипфейкам. Microsoft и Facebook уже объединились в проекте по созданию инструментов обнаружения подмены лиц. Многие компании в мире изучают и модифицируют открытые исходные коды. Главная цель — помочь правительствам разных стран мира, компаниям и средствам массовой информации выявлять синтетические медиа.

Чтобы создать свой датасет Google пригласили актеров, сняли их на видео и оплатили их работу. Все участники проекта подписали согласие.