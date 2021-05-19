Компания Google представила ОС Android 12

На ежегодной конференции для разработчиков Google представила оперативную систему (ОС) Android 12. Информация об этом появилась в блоге техногиганта.

Новая ОС уникальная за счет возможности адаптации под потребности пользователей. Разработчики компании представили редизайн интерфейса, где можно будет менять обои. Первыми эту возможность получат смартфоны Google Pixel.

«Android 12 включает в себя самое большое изменение дизайна в истории Android. Мы переосмыслили весь опыт от цветов до форм, света и движения. В результате Android 12 стал более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо прежде», — говорится в релизе.

Пользователи увидят достаточно изменений, начиная от внешнего вида иконок и плавной анимации. Новый дизайн-код под названием Material You автоматически интегрирует стили пользователя. Например, при установке новых обоев система создает «пользовательскую палитру» цветов для темы Android. Редизайн планируют использовать во всех продуктах Google.

Еще изменились настройки приватности. Теперь Google будет самостоятельно отправлять приложениям, которым пользователи запретили доступ к камере или микрофону, черный экран или тишину. Раньше при отказе сервис мог перестать работать.

Также в новую ОС встроены системы управления Chromebook, Android TV и цифровой ключ для доступа к автомобилю на базе Android Car Key.