27 июля 2021, 23:22
Компания GAC представила новый кроссовер GS8
Китайская компания GAC выпустила кроссовер второго поколения GS8. Об этом сообщили Autonews.
Новый автомобиль разработан на платформе GPMA (GAC Global Platform Modular Architecture). Размеры кроссовера составили 4980 миллиметров в длину, 1950 миллиметров в ширину. Колесная база — 2920 миллиметров, передали «Известия».
Автомобиль сможет автоматически менять полосы движения в случае необходимости. Мощность двигателя составляет 252 лошадиных сил. Машина также обладает автоматической коробкой передач.