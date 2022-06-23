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    23 июня 2022, 18:22

    Компания Cisco объявила об окончательном уходе из России и Белоруссии

    Компания Cisco объявила о постепенном завершении работы в России и Белоруссии

    Анатолий Минкин

    Приостановившая работу в начале марта американская компания Cisco объявила о постепенном сворачивании бизнес-процессов на рынках России и Белоруссии. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

    Представители фирмы пообещали, что свяжутся с клиентами и партнерами по вопросам компенсаций.

    «Мы приняли решение начать планомерное сворачивание бизнеса в России и Белоруссии. <…> Мы будем напрямую связываться с клиентами, партнерами и поставщиками для урегулирования наших финансовых вопросов, включая возмещение предоплаты за услуги и программное обеспечение», — говорится в сообщении.

    В компании подчеркнули, что сосредоточатся на поддержке своих сотрудников в России и Белоруссии и используют все свои ресурсы для дальнейшей помощи.

    Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на финансовый отчет Cisco, в третьем квартале этого года фирма из-за приостановки своей работы в России и Белоруссии потеряла около 200 миллионов долларов.