Компания Cisco объявила об окончательном уходе из России и Белоруссии
Компания Cisco объявила о постепенном завершении работы в России и Белоруссии
Приостановившая работу в начале марта американская компания Cisco объявила о постепенном сворачивании бизнес-процессов на рынках России и Белоруссии. Об этом говорится в официальном заявлении компании.
Представители фирмы пообещали, что свяжутся с клиентами и партнерами по вопросам компенсаций.
«Мы приняли решение начать планомерное сворачивание бизнеса в России и Белоруссии. <…> Мы будем напрямую связываться с клиентами, партнерами и поставщиками для урегулирования наших финансовых вопросов, включая возмещение предоплаты за услуги и программное обеспечение», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что сосредоточатся на поддержке своих сотрудников в России и Белоруссии и используют все свои ресурсы для дальнейшей помощи.
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на финансовый отчет Cisco, в третьем квартале этого года фирма из-за приостановки своей работы в России и Белоруссии потеряла около 200 миллионов долларов.