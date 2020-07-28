Компания Changan выпустила усовершенствованный кроссовер CS35 Plus

Теперь машина оснащена дополнительной сенсорной панелью управления, которая находится с правой стороны от 10,25-дюймового экрана. Помимо прочего, в авто предусмотрена аудиосистема с шестью динамиками.

Изменился экстерьер машины. Наружные ручки дверей окрасили в цвет кузова и дополнили хромированной отделкой. Уточняется, что длина кроссовера составляет 4335 миллиметров, ширина — 1825 миллиметров, а высота — 1660 миллиметров.

Еще под капотом установили 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 128 лошадиных сил. Коробка передач представляет собой шестиступенчатый «автомат» производства компании Aisin.

Базовая комплектация предусматривает фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, противобуксовочную систему, функцию экстренного торможения, контроля давления в шинах и кожаное рулевое колесо. Также в машине есть бортовой компьютер с цветным дисплеем и датчиком света.