  • Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

    29 октября 2019, 18:53

    Анатолий Минкин

    Проект по полному копированию голосов известных людей Vera Voice запустили компания продюсера Тимура Бекмамбетова Screenlife Technologies и разработчик HR-сервиса «Робот Вера». Об этом сообщил vc.ru.
    Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

    Сооснователь «Стафори» Владимир Свешников пояснил, что для получения копии голоса нейросеть учитывает манеру произношения слов, скорость речи, тембр и интонацию.

    Он пояснил, что для синтеза голоса достаточно всего нескольких часов аудиоданных от обладателя голоса, а также оцифрованный текст, который герой начитывает.

    «Аудиопоток и текст выгружаются в несколько нейронных сетей одновременно, одна генерирует спектрограмму звука (его визуальное изображение), а вторая — непосредственно звук», — пояснил Владимир Свешников.

    При этом он пояснил, что со всеми заключат договор, чтобы использование голоса было легальным. Первым человеком, который согласился принять участие в проекте, стал сооснователь студии «Кубик в кубе» Руслан Габидуллин.

    Сооснователи Vera Voice отметили, что намерены отслеживать появление голосовых клонов, чтобы защитить известных людей от несанкционированного копирования голосов.

    Как напомнил РБК, это не первый подобный проект в России. Учрежденная Сбербанком компания АБК в январе показала ролик, где нейросеть говорила голосом актера Иннокентия Смоктуновского.

    На Западе первой компанией, которая представила синтез человеческой речи с помощью нейросети, стала принадлежащая Google WaveNet. Свой алгоритм фирма показала еще в 2016 году. В данный момент такие технологии уже начали применять. В частности, умная колонка Alexa от компании Amazon может говорить голосом актера Самуэля Ли Джексона.