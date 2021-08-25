Компания Apple запатентовала новый способ взаимодействия с гаджетами

У компании Apple появился патент, который называется «Обнаружение дыхания и переключение режимов электронных девайсов». Об этом сообщила «Газета.ru».

Пользователю нужно будет подуть на устройство, чтобы выполнить определенное действие. Apple предложил установить в смарт-часы и смартфоны специальные датчики, предназначенные для отслеживания потока воздуха и поступаемого давления. Это нужно для того, чтобы открыть сообщение или ответить на звонок, если обе руки заняты.