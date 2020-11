Компания Apple выбрала лучших музыкантов 2020 года

Жюри и подписчики сервиса Apple Music выбрали лучших исполнителей на II ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Победителями признают артистов, оказавших наибольшее влияние на музыкальную индустрию.

Всего на церемонии было представлено пять номинаций: «Артист года», «Автор года», «Прорыв года», «Лучшая песня года» и «Лучший альбом года». Статуэтки в первых трех категориях присуждают музыкантам, чье творчество на высшем уровне оценила большая часть членов судейской коллегии из экспертов и гуру музыкальной индустрии. Награда в номинациях «Лучшая песня года» и «Лучший альбом года» достается исполнителям после того, как проводится анализ данных частоты прослушивания разных треков в приложении Apple Music.

Артистом года в 2020 году признали хип-хоп исполнителя Lil Baby.

«Этот год сильно изменил меня. Теперь я чувствую, что мой голос можно услышать через мою музыку, и мне нужно было что-то сказать. И мои поклонники слушали», — заявил лауреат.

В номинации «Прорыв года» победила женщина-рэпер Megan Thee Stallion. Треки, записанные с Карди Би и Бейонсе, набрали свыше 300 миллионов прослушиваний, а это рекорд. В категории «Автор песен года» повезло Тейлор Свифт — все благодаря альбому Folklore. Ее композиции занимали первые места в чартах.

Лучшей песней в 2020 году подписчики назвали композицию The Box американского певца Родди Рича. Трек собрал более 460 миллионов стримов. А лучшим альбомом посчитали его же Please Excuse Me for Being Antisocial, написал сайт inforeactor.