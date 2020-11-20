Компания Apple выбрала лучших музыкантов 2020 года
Всего на церемонии было представлено пять номинаций: «Артист года», «Автор года», «Прорыв года», «Лучшая песня года» и «Лучший альбом года». Статуэтки в первых трех категориях присуждают музыкантам, чье творчество на высшем уровне оценила большая часть членов судейской коллегии из экспертов и гуру музыкальной индустрии. Награда в номинациях «Лучшая песня года» и «Лучший альбом года» достается исполнителям после того, как проводится анализ данных частоты прослушивания разных треков в приложении Apple Music.
Артистом года в 2020 году признали хип-хоп исполнителя Lil Baby.
«Этот год сильно изменил меня. Теперь я чувствую, что мой голос можно услышать через мою музыку, и мне нужно было что-то сказать. И мои поклонники слушали», — заявил лауреат.
В номинации «Прорыв года» победила женщина-рэпер Megan Thee Stallion. Треки, записанные с Карди Би и Бейонсе, набрали свыше 300 миллионов прослушиваний, а это рекорд. В категории «Автор песен года» повезло Тейлор Свифт — все благодаря альбому Folklore. Ее композиции занимали первые места в чартах.
Лучшей песней в 2020 году подписчики назвали композицию The Box американского певца Родди Рича. Трек собрал более 460 миллионов стримов. А лучшим альбомом посчитали его же Please Excuse Me for Being Antisocial, написал сайт inforeactor.