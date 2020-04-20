Компания Apple анонсирует новые AirPods и iPad в мае

По словам аналитика, новая версия AirPods должна была быть анонсирована еще в марте. Сейчас дата назначена на май. Тогда же компания представит и MacBook Pro 13 с процессорами Intel десятого поколения и «ножничной» клавиатурой.

Инсайдер @L0vetodream в своем Twitter-аккаунте написал, что Apple выпустит AirPods Lite. Также он упомянул AirPods X. Ранее об этой модели не было информации.