20 апреля 2020, 18:35
Компания Apple анонсирует новые AirPods и iPad в мае
Американская компания Apple готовит к выпуск сразу несколько новых устройств: наушники AirPods, новый iPad Air и MacBook. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на авторитетного аналитика Джона Проссера.
По словам аналитика, новая версия AirPods должна была быть анонсирована еще в марте. Сейчас дата назначена на май. Тогда же компания представит и MacBook Pro 13 с процессорами Intel десятого поколения и «ножничной» клавиатурой.
Инсайдер @L0vetodream в своем Twitter-аккаунте написал, что Apple выпустит AirPods Lite. Также он упомянул AirPods X. Ранее об этой модели не было информации.