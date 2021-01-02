Компания Adobe прекратила поддержку и обновление своего Flash Player

Компания Adobe с 1 января 2021 года официально прекратила поддержку и обновление интернет-плагина Flash Player. Пользователей попросили удалить это программное обеспечение со своих компьютеров до 12 января, прежде чем компания заблокирует весь Flash-контент.

Телеканал SkyNews напомнил, что выпущенный в свет в 1996 году, Flash сыграл важную роль в развитии Сети. Он позволил авторам контента создавать и публиковать анимации и игры, которые можно было быстро загружать через коммутируемое интернет-соединение.

Софт также помог ранним версиям веб-сайтов, таких как YouTube, транслировать высококачественные видео.

Однако у Flash были проблемы с безопасностью, хотя его создатели пытались не отставать от конкурентов по мере развития интернет-технологий. Но популярность программного обеспечения заметно снизилась с момента появления интернета на мобильных телефонах.

В 2010 году Стив Джобс написал резкое открытое письмо под названием «Мысли о Flash», в котором раскритиковал это программное обеспечение и объяснил, почему его нельзя запускать на продуктах Apple. Вскоре после этого от плагина отказались и другие бренды. В ноябре 2011 года Adobe объявила о прекращении поддержки Flash для мобильных веб-браузеров.

Последний удар был нанесен в 2014 году, когда появилась программа HTML5. Она поддерживала те же функции, что и Flash, но не требовала от пользователей установки определенного подключаемого модуля.

В 2011 году году 80% пользователей Chrome посещали Flash-сайты, но в 2017 году Google сообщил, что эта цифра упала до 17%. Крупные компании, такие как YouTube, Facebook и Netflix, прекратили использование Flash.

Многие пользователи Сети выразили опасения, что будет потерян контент за многие годы, когда Flash будет заблокирован навсегда. Сейчас разработчики создают альтернативное программное обеспечение, которое сможет поддерживать старый Flash-контент.