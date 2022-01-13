Коммунальщики в Москве получат системы распознавания лиц и номеров машин

Власти Москвы закупят комплексы охраны с системой распознавания лиц и номеров автомобилей для установки на территориях ГБУ «Жилищник». Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщила газета «Коммерсант».

Дирекция заказчика ЖКХ ЦАО разместила тендер на установку системы распознавания лиц и автомобильных номеров на территориях «Жилищника» 29 декабря. Ожидается, что итоги тендера подведут сегодня. С начала 2021 года это уже шестой подобный заказ, ни один пока не реализовали. На этот раз стоимость контракта оценивается в 16,6 миллиона рублей.

Система обеспечит не только безопасность объектов, но и сбор информации для Единого центра хранения данных (ЕЦХД) Москвы, к которому имеет доступ МВД. Подрядчику потребуется установить систему контроля для всех сотрудников «Жилищника» с турникетами, шлагбаумами, камерами и серверами. Комплексы планируют установить на 15 объектах в центре Москвы.

Камеры будут распознавать лица прохожих и номера проезжающих авто. Эти данные будут передаваться в ЕЦХД. Правоохранители смогут использовать изображения с камер для розыска преступников. Система при этом зафиксирует только схожесть человека с теми, чьи фотографии есть в базе разыскиваемых, а личность установят уже сами полицейские.

Ранее в метро Москвы опровергли использование системы Fасе Рау для штрафов за проезд без маски.