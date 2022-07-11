«Коммерсант» назвал сроки отправки Канадой отремонтированной турбины для «Северного потока»

Отремонтированную турбину для «Северного потока» отправят из Канады 14 июля. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, сам процесс транспортировки займет около двух недель. Журналисты «Коммерсанта» предположили, что отремонтированный механизм отправят сначала по воде в Германию, а оттуда уже в Россию. Еще несколько дней займет установка турбины. Сотрудники издания отметили, что отремонтированное в Канаде оборудование прибудет в Россию после завершения технических работ на «Северном потоке». Их проведут на этой неделе и завершат 21 июля.

Однако ни в компании — производителе турбины Siemens Energy, ни в «Газпроме» не подтвердили данные «Коммерсанта». Представители немецкого бренда переадресовали вопрос о сроках поставки властям Канады. Однако уже вечером 10 июля компания публично заявила, что планирует «как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации».

Установка отремонтированной турбины в газопровод «Северного потока» увеличит объемы поставок голубого топлива до 100 миллионов кубометров в сутки.