«Коммерсант»: единый счетчик интернет-аудитории появится в России

В России хотят создать единый измерить аудитории интернет-ресурсов. Разработкой проекта закона уже заняты в Медиакоммуникационном союзе. Участие в этом принимает Роскомнадзор.

Поправки могут внести к законам «О рекламе», «Об информации», «О СМИ» и «О персональных данных», сообщила газета «Коммерсант». Они предполагают, что в России будет одна или несколько организаций по учету пользователей Сети.

Выбирать уполномоченные организации предстоит Роскомнадзору. На ведомство также планируют возложить обязанности по утверждению методики исследования.

Предположительно, инициатива коснется владельцев онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов. Их не только обяжут устанавливать одобренное ПО, но и передавать уполномоченной организации всю информацию.

Если же владелец ресурса откажется устанавливать счетчик, то рекламировать его запретят. Нельзя будет разместить материалы рекламного характера и на нем самом.

Ограничения предусмотрены и для уполномоченных организаций. Так, доля иностранного владения в них не должна превышать 20%.

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Уполномоченного для сбора данных выберут по результатам тендера, который устроит Роскомнадзор. Специалисты медиасферы одним из явных кандидатов на эту роль называют компанию Mediascope, принадлежащую ВЦИОМ. С 2016 года она использует схожую схему в исследованиях телеаудитории.

Сейчас подсчетом интернет-аудитории занимаются, кроме Mediascope, «Яндекс», Rambler Group, LiveInternet и Google. Они используют разные метрики, поэтому полученные данные могут отличаться.

В медиакомпаниях заметили, что после появления единой прозрачной системы подсчета рекламодатели смогут более точно рассчитать выгоду от сотрудничества с определенным сайтом. Государство же получит уточнения по контенту, который предпочитают россияне.