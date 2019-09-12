Коммерческие спутники будет выводить на орбиту недорогая российская ракета

Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли Подробнее

Во время конференции World Satellite Business Week, проходившей в Париже, Александр Сервин рассказал о разработке модификации ракеты «Союз-2М». Она будет создана на базе уже эксплуатирующегося «Союз 2.1б». Отличия, разумеется, будут. Например, в новых ракетах будет отсутствовать разгонный блок «Фрегат».

«Стоимость пуска („Союза“) снизилась в последние несколько лет. Это тенденция, которая продолжится», — произнес на конференции Серкин.

Он добавил, что пуск «Союз-2М» обойдется примерно в 30 миллионов долларов. Ракета сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту от двух до трех тонн полезного груза. Ранее сообщалось, что запуск «Союз-2» с блоком «Фрегат» обходится 48,5 миллиона долларов.