Коммерческие спутники будет выводить на орбиту недорогая российская ракета
Компания «Главкосмос Пусковые Услуги» совместно с «Роскосмомом» озаботилась уменьшением расходов на запуск коммерческих спутников. Сейчас это делают ракеты-носители «Союз», но это стоит немало. Генеральный директор АО «Главкосмос Пусковые Услуги» Александр Серкин рассказал, что в скором времени будет разработана новая, менее дорогая версия ракеты. Об этом сообщил сайт Spacenews.com.
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Во время конференции World Satellite Business Week, проходившей в Париже, Александр Сервин рассказал о разработке модификации ракеты «Союз-2М». Она будет создана на базе уже эксплуатирующегося «Союз 2.1б». Отличия, разумеется, будут. Например, в новых ракетах будет отсутствовать разгонный блок «Фрегат».
«Стоимость пуска („Союза“) снизилась в последние несколько лет. Это тенденция, которая продолжится», — произнес на конференции Серкин.
Он добавил, что пуск «Союз-2М» обойдется примерно в 30 миллионов долларов. Ракета сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту от двух до трех тонн полезного груза. Ранее сообщалось, что запуск «Союз-2» с блоком «Фрегат» обходится 48,5 миллиона долларов.