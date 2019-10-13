Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Очередной рекорд в Сети! Комментарий на YouTube впервые в истории собрал больше миллиона лайков.

Такое большое количество сердечек набрал комментарий кавер-исполнителя Сета Эвермана под видеозаписью с клипом на песню американской певицы Билли Айлиш Bad guy.

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Начинающий певец записывает на своем YouTube-канале кавер-версии популярных хитов. В апреле он сделал пародию на песню Bad Guy. Эверман исполнил композицию Билли Айлиш с помощью щетки для мытья посуды, диванной подушки и синтезатора.

Около пяти месяцев назад Эверман оставил под этим видео подпись bald guy, что в переводе означает «я — лысый парень». На фотографии с аватарки видно, что на голове Эвермана действительно нет волос.

Пользователи сайта похвалили мужчину за оригинальный комментарий. Миллионы подписчиков поставили лайки. Благодаря этому фраза к его же посту побила рекорд на YouTube. Это событие сейчас активно обсуждается в Сети. Подписчики шутят: «Он: Набирает миллион лайков и не парится. Я: Собрал 20 лайков, закатил вечеринку».

Позже такого успеха Эверман написал в Twitter: «Привет, @YouTube, можно мне награду за один миллион лайков к комментарию, пожалуйста».

На сервисе существуют поощрения для пользователей, на чей канал подписаны более миллиона человек. А с недавних награды выдают и тем, у кого больше 100 миллионов подписчиков.

Благодаря песне Билли Айлиш сместила из Billboard Hot 100 предыдущего лидера рейтинга рэпера Lil Nas X. Его композиция Old Town Road продержалась на первой строчке 19 недель.