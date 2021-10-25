Команды из Подмосковья прошли в финал на хакатоне «Транспорт и Логистика»

Восемь команд из Московской области прошли в финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» по итогам седьмого полуфинала. Шесть из них заняли призовые места по итогам проведенных соревнований.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков рассказал, что за победу боролись 155 команд, у которых было двое суток на решение поставленных задач.

«Семь кейсов, 48 часов, 100 решений, которые могут изменить жизнь каждого жителя нашей страны», — подчеркнул он.

Антон Сериков отметил, что команды проявили необычайное рвение и проделали колоссальную работу.

Команда Quazik, куда вошли представители Москвы и Московской области Артем Мельников, Алексей Пахомчик и Олег Лаврин, создали алгоритм, который разрабатывает оптимальный маршрут по перевозке грузов между несколькими пунктами доставки. Среди других предложений идея ребят стала лучшей.

Еще одни представители московского региона, Илья Савицкий, Дмитрий Тетерин и Илья Боярников из команды OOO, создали платформу для поиска оптимального пути в метро для пассажиров.

Аналитическую систему для работы с производственным планом завода представила команда Lofty, куда вошли жители Москвы и Московской области Илья Максимов, Илья Андреев, Михаил Смирнов и Евгений Ондрин.

Для использования системы не требуется установки программ. Пользователь получит специальные панели, через которые может отслеживать информацию со складов и работу техники. В случае перегрузки система автоматически перенаправит потоки.

Мобильное приложение для путешественников SelfTrip — это продукт команды NoTryCatch. Участники — жители Москвы и Московской области Дмитрий Орденов, Сергей Колчин, Евгений Шевцов и Андрей Макаров — придумали программу, которая выстраивает маршрут с учетом бюджета, количества участников группы и других предпочтений пользователей. Также через это приложение можно организовывать командировки.

Полуавтоматическую систему по выстраиванию маршрута для снегоуборщиков, разработанную ребятами из Подмосковья, оценили в управлении цифрового развития Липецкой области. Глеб Титов, Алексей Козловский, Алина Никитина, Валентин Лавров и Вадим Коннов придумали разбить маршрут на несколько частей, чтобы система автоматически выбирала самый удобный и быстрый. Кроме того, программа учитывает данные об осадках и погодных условиях. Теперь победителей ждет итоговое испытание, где они смогут побороться за главные призы конкурса.

Заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников подчеркнул, что в ближайшем будущем предложенные командами решения могут стать вполне реальными.

«Нам еще долго предстоит анализировать решения участников, и, я надеюсь, в ближайшем будущем эти решения будут реализованы», — заявил он.

После хакатона Газпромбанк внедрил корпоративный портал, который разработала команда Digital cats. Онлайн-тренажер, созданный командой AVM для Минцифры Новгородской области на финальном этапе конкурса «Цифровой прорыв — 2020», сейчас внедряют в работу.

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Следующий полуфинал конкурса пройдет 12−14 ноября и будет посвящен сельскому хозяйству, охране окружающей среды и фудтеху. Регистрация открыта до 7 ноября.