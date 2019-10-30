Командир «Адмирала Горшкова» рассказал о возможностях фрегата

Командир заметил, что корабль отвечает всем требованиям классов фрегата, военного и универсального корабля.

Он также добавил, что на фрегате имеются все передовые достижения российского судостроения от обводов корпуса, которые помогают кораблю быть малозаметным, до бортовой системы обнаружения воздушного, надводного и подводного противника.

«Само оружие уникально, нигде еще, ни на одном корабле это оружие в полном объеме не реализовано. Оно позволяет кораблю вести войну с воздушным, надводным, подводным противником, охранять, конвоировать. В то же время фрегат способен все это делать в дальней морской зоне», — отметил Крохмаль.

По его словам, судно на 75% состоит из новейших компонентов.

«Ни одного такого корабля на данный момент еще нет. Даже вот мы видим на примере иностранных партнеров: у них фрегат две недели в море, потом в базу, где пробудет неделю. Это корабли если не прибрежной зоны, то, по крайней мере, морской зоны», — добавил он.

Более 170 человек входят в экипаж корабля, который развивает скорость до 29 узлов. В его распоряжении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».