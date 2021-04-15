Коллекторы «Сбера» внедрили технологию по распознаванию эмоций на собеседованиях

Входящее в группу «Сбербанка» коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АКБ) при звонках должникам использует технологию по распознаванию эмоций по голосу. В качестве эксперимента свой «детектор лжи» начали внедрять при собеседованиях кандидатов на вакансии. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генеральный директор АКБ Дмитрий Теплицкий.

Он пояснил, что новая система представляет собой набор моделей по ведению свободного диалога с клиентом. Искусственный интеллект по интонации считывает, лжет собеседник или нет.

Теплицкий пояснил, что система учитывает все: интонацию, эмоции, пол возраст человека. Таким образом удается определить, лжет собеседник или нет.

«Сейчас мы экспериментируем в рамках проектах HR-платформы — проводим собеседования с кандидатами на массовые вакансии и отбираем — там тоже есть шкала от 0 до 100: этот человек нам больше подходит или меньше, на эти вопросы он отвечает честно или нечестно», — рассказал Дмитрий Теплицкий.

Эксперимент с технологией по распознаванию эмоций запустили два года назад. Результат правдивости ответов клиентов составил 76%.