Количество пабликов во «ВКонтакте» увеличилось почти на 70%

На фоне блокировок зарубежных соцсетей во «ВКонтакте» увеличилось количество сообществ и блогеров. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ рассказал технический директор соцсети «ВКонтакте» Александр Тоболь.

«Действительно, у нас на 68% выросло количество создаваемых пабликов внутри „ВКонтакте“. Мы зафиксировали порядка полутора миллионов новых блогеров», — отметил он.

По его словам, современным блогерам было сложновато адаптироваться к особенностям «ВКонтакте», поскольку за 15 лет уже сформировался определенный «рынок контента». Тоболь отметил, что разработчики соцсети учли этот момент. Они меняли и адаптировали существующие алгоритмы для удобства мигрировавших блогеров.

Тоболь сказал, что во «ВКонтакте» отметили рост потребления контент, и повышение интереса к внутренним инструментам соцсети — видеосервисам и монетизации. По его словам, они изменили подход к подбору аудитории и подаче информации.

Он отметил, что соцсеть занимает первое место по количеству аудитории в России. Но это не значит, что можно остановиться на достигнутом. Напротив, площадка активно работает над обновлениями и вкладывается в развитие собственной инфраструктуры.

«Здесь мы для себя выбрали, наверное, три основных направления по инвестициям. Во-первых, это, конечно же, пользовательский контент, на котором всегда социальная сеть базировалась. Здесь мы создаем новые механики, редакторы, интерактивные форматы для наших блогеров. Для них же разрабатывается новый инструмент монетизации. Он позволит блогерам лучше зарабатывать и сделает соцсеть интересной для них», — подытожил Тоболь.