Количество интернет-пользователей в мире достигло 4,1 миллиарда

Согласно проведенному анализу, более половины женщин планеты — 52% не пользуются интернетом. В свою очередь, 42% мужчин обходятся без Сети. По словам экспертов, 96% населения Земли живет в зоне покрытия мобильной связи, в том числе 93% людей имеют доступ к сетям 3G и выше.

Согласно данным сайта радиостанции «Говорит Москва», наибольшее покрытие зафиксировали в странах Южной и Северной Америки, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе. Наименьший доступ к Сети наблюдается в странах Африки — 79%.