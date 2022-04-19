Количество атак на криптобиржи возросло почти в полтора раза в 2021 году

В компании Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности, уточнили, что в прошлом году число атак на криптобиржи увеличилось на 44% по сравнению с 2020 годом. Об этом написала «Газета.ru».

В 2021 году киберпреступникам удалось похитить у криптобирж около 14 миллиардов долларов. Отмечается, что при атаках использовались уязвимости в протоколах взаимодействия.

«Еще один метод, набирающий популярность, — эксплуатация веб-уязвимостей на сайтах криптоплатформ», — обратили внимание в компании.

Positive Technologies спрогнозировала, что в 2022 году число атак на криптобиржи возрастет. В компании объяснили, что при первой успешной попытке взлома все сложности и затраты проведения атаки могу окупиться сполна.