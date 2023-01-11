Эксклюзив 11 января 2023, 14:56 Кнопочные телефоны получили новую волну популярности в России. Они есть в магазинах и доступны по цене Аналитик Муртазин объяснил популярность кнопочных телефонов в России доступностью Публичное достояние

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Простые кнопочные мобильные телефоны пользуются большим спросом в России. Интересно, что покупатели часто выбирают российские марки. Это связано с их доступностью, рассказал «360» владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Кнопочные телефоны актуальны, они никуда не исчезли. За последний год 2,5 миллиона кнопочных телефонов было продано в России, это достаточно заметное количество. Если говорить о возможности выпускать такие телефоны — российские компании выпускают их. Их достаточно много, их несколько. Такие аппараты по отношению „цена — качества“ пользуются спросом», — заявил эксперт.

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Он отметил, что хотя бренды таких гаджетов российские, они выпускаются в Китае. До недавнего времени в России можно было купить кнопочные телефоны марки Nokia, но потом компания ушла из страны. Зарубежные бренды TCL (Alcatel), ITEL остались на рынке.

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«Покупают телефоны не очень придирчиво», — отметил Муртазин.

Собеседник «360» объяснил, что российские телефоны покупатели выбирают, так как они есть в магазинах.

Ранее газета «Ведомости» написала, российские кнопочные мобильные телефоны наиболее востребованными в России. Они обогнали по объемам продаж китайские марки. По данным издания, в топ-5 самых продаваемых кнопочных мобильников, произведенных в РФ, вошли продукты брендов F+ и teXet.