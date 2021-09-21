Книгоиздатели попросили оштрафовать Telegram за пиратство

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) пожаловалась в Роскомнадзор на Telegram, попросив оштрафовать компанию за неудаление пиратских копий книг. Об этом написала газета «Ведомости».

АЗАПИ представляет интересы крупнейших российских книжных издательств, таких как «Эксмо», АСТ, «Альпина» и другие. Поводом для обращения в РКН стало распространение в Telegaram-каналах книг Бориса Акунина и Майка Омера. Теперь Telegram может грозить штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Член правления ассоциации Максим Рябыко подтвердил подлинность обращения в надзорное ведомство. Книгоиздатели заявили, что Telegram не выполняет требования Мосгорсдумы по удалению пиратских книг. Речь идет о книге Акунина «История государства Российского. Между Азией и Европой», выпущенной АСТ, а также о книге Омера «Заживо в темноте», изданной «Эксмо».

По российским законам Telegram должен был в течение суток удалить запрещенный контент, но компания не выполнила требование суда. Книгоиздатели потребовали привлечь владельца мессенджера к ответственности.

Ранее издательство АСТ обратилось в суд США с жалобой на YouTube и Google, писала «Газета.ru».

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