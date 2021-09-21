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    21 сентября 2021, 13:15

    Книгоиздатели попросили оштрафовать Telegram за пиратство

    Александр Блинов

    Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) пожаловалась в Роскомнадзор на Telegram, попросив оштрафовать компанию за неудаление пиратских копий книг. Об этом написала газета «Ведомости».

    Книгоиздатели попросили оштрафовать Telegram за пиратство

    АЗАПИ представляет интересы крупнейших российских книжных издательств, таких как «Эксмо», АСТ, «Альпина» и другие. Поводом для обращения в РКН стало распространение в Telegaram-каналах книг Бориса Акунина и Майка Омера. Теперь Telegram может грозить штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

    Член правления ассоциации Максим Рябыко подтвердил подлинность обращения в надзорное ведомство. Книгоиздатели заявили, что Telegram не выполняет требования Мосгорсдумы по удалению пиратских книг. Речь идет о книге Акунина «История государства Российского. Между Азией и Европой», выпущенной АСТ, а также о книге Омера «Заживо в темноте», изданной «Эксмо».

    По российским законам Telegram должен был в течение суток удалить запрещенный контент, но компания не выполнила требование суда. Книгоиздатели потребовали привлечь владельца мессенджера к ответственности.

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