facebook_pixel
    02 августа 2021, 18:35

    Клименко заявил, что на смену Tinder придут другие сервисы для знакомств

    Арина Бобкова

    Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Tinder начинает устаревать. По его мнению, молодые люди нуждаются в новых способах виртуального знакомства. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

    «Новое поколение не сидит долго в одной и той же теме, Tinder уже практически изживает себя. Новое поколение требует новых средств общения. Они знакомятся по признакам игровым, по признакам сексуальным. Оно полностью погружено в интернет, и инвесторы это чувствуют», — заявил специалист.

    Специалист отметил, что платформы для интернет-знакомств приносят их владельцам большую прибыль. По его мнению, популярность подобных приложений выросла из-за COVID-19.