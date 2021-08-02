Клименко заявил, что на смену Tinder придут другие сервисы для знакомств

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Tinder начинает устаревать. По его мнению, молодые люди нуждаются в новых способах виртуального знакомства. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Новое поколение не сидит долго в одной и той же теме, Tinder уже практически изживает себя. Новое поколение требует новых средств общения. Они знакомятся по признакам игровым, по признакам сексуальным. Оно полностью погружено в интернет, и инвесторы это чувствуют», — заявил специалист.

Специалист отметил, что платформы для интернет-знакомств приносят их владельцам большую прибыль. По его мнению, популярность подобных приложений выросла из-за COVID-19.