Клименко раскритиковал проект о «приземлении» крупных IT-компаний в России

Бывший советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко раскритиковал законопроект, согласно которому зарубежные платформы с аудиторией больше 500 тысяч человек без филиалов в нашей стране не смогут рекламировать себя и принимать платежи от физических и юрлиц России, сообщило радио «Говорит Москва».

В настоящий момент разработка законопроекта проходит в нижней палате парламента. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что «многие из IT-гигантов откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства».

«В наше время вообще открывать филиалы непонятно, зачем. Мне кажется, мы как-то прицепились к этим представительствам. Это напоминает историю, древние времена на Руси, когда мы брали заложников сибирских диких племен, чтобы они соблюдали правила», — подчеркнул Клименко.

Он напомнил, что главной целью является не открыть представительства, а приучить к соблюдению нашего локального законодательства.