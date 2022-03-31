Клиенты Wildberries пожаловались на сбои в работе маркетплейса

Пользователи популярного маркетплейса Wildberries пожаловались на сбои в работе площадки. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

По состоянию на 18:00 по московскому времени пользователи подали 1143 жалобы.

Около 64% клиентов столкнулись со сбоями в работе приложения для смартфонов, 24% недовольны функционированием веб-сайта, а еще 12% безуспешно пытаются отследить свой заказ.

Ранее продавцы назвали Wildberries самой популярной интернет-площадкой у россиян в 2021 году.